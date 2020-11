Juan Gómez Jurado, sobre la posible serie de Antonia Scott: "Estamos trabajando en ello"

Hoy llega a las librerías 'El rey blanco', del escritor y periodista Juan Gómez Jurado, expersona física de 'Julia en la onda'; 1.500 páginas en tres años que por fin han visto la luz y que completan sus ya publicados 'La reina roja' y 'Loba negra'.

Con sus dos libros protagonizados por Antonia Scott el escritor ha conseguido estar cien semanas seguidas en el top10 y han sido, además, traducidos a 40 idiomas. Tras publicar su tercer libro de la serie, el "más espírico y más mordaz", habla sobre la posibilidad de dar el salto a la televisión: "Estamos trabajando en ello".

Respecto a esta posible adaptación a la televisión de la historia de Antonia Scott, confiesa que hay muchas actrices que "serían una Antonia Scott excelente" como Clara Lago, Michelle Jenner y muchas más.

Además, cuenta por primera vez que, tras publicar su primera novela hace 15 años, 'Espía de Dios', le compraron los derechos de adaptación al cine, pero el proyecto no ha visto nunca la luz.

En referencia a su estilo, comenta que "todo lo que nos está sucediendo ha tenido un peso muy grande en la narrativa" y remarca que "en el thriller tienes que tener muy claro qué es lo que va a pasar". "Durante el camino ocurren desvíos que tienes que atender. Lo que yo hago siempre es quitar páginas", confiesa.

"Hay un momento en el que te das cuenta de cómo haces las cosas, de cómo las quieres contar. No es lo mismo unas palabras que cuenten una historia que unas palabras que, además de que cuenten una historia, tengan una voz detrás", cuenta.

Por otra parte, el escritor indica que sus ex-compañeras Raquel Martos y Julia Otero fueron las personas a las que le debe "el descubrimiento de su propia voz": "Si no me hubierais enseñado a hacer radio no hubiera aprendido a comunicarme mejor". Así, insiste en que les va a estar "eternamente agradecido".

Por último, comenta la actualidad estadounidense y asegura que "se veía venir" lo que iba a suceder porque Trump "nos llevaba avisando desde hace mucho tiempo" de que solo aceptaría los resultados si ganaba, aunque "Biden no es que sea la panacea".