Isabel Coixet: "Procuro no pensar, toda esta angustia nos lleva a amargarnos hoy y no arreglar nada"

Isabel Coixet atiende la llamada de Julia en la onda el día de su cumpleaños, en pleno confinamiento por la crisis del coronavirus. "La directora cuenta cómo piensa pasar su día, alejado de las pantallas y las videollamadas: "Nos da una falsa idea de realidad, parece que has socializado y no, porque está la pantalla".

Isabel Coixet reconoce que no le gusta hablar a través de un dispositivo móvil. "Nos da una falsa idea de realidad, te parece que has socializado y no, porque está la pantalla. La gente tiene granos, texturas y olores y cosas. Esta ilusión de la pantalla me la puedo ahorrar perfectamente".

La cineasta atiende a Julia en la onda el día de su cumpleaños, en pleno estado de alarma por el coronavirus: "A mí me dio tiempo a terminar el rodaje de una película en Benidorm. Fue acabar el rodaje y ya tocó el confinamiento".

Sobre las 'rutinas' en casa, asegura que conoce gente que hace 10 kilómetros diarios en su piso: "No digo que esté mal, pero a mí no me gusta. Yo estoy dando a todo con el KH7. Voy a cualquier cosa, hasta a cosas que no deberían lavarse, y le doy".

