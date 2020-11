Gervasio Sánchez: "Por defender la ecología en América Latina te matan y te hacen la vida imposible"

LEER MÁS El fundador de Open Arms cuenta cómo vivió el rescate de la patera que naufragaba dentro de las costas de Libia

El fotoperiodista Gervasio Sánchez comenta que el objetivo de la exposición es "identificar a una serie de personas, la mayor parte mujeres, que están en el punto de mira de los sicarios y darles una visibilidad", pues "muchas veces estas personas mueren en el anonimato".

"Es muy importante que la gente vierta sus fuerzas en la ecología", considera, y denuncia que por defender la ecología "en América Latina te matan, te persiguen y te hacen la vida imposible".

Así, remarca "la voracidad de las empresas, de la corrupción política y judicial" no son la única preocupación, sino que "el problema grave es que hay corporaciones europeas que se dedican a violar sistemáticamente los derechos humanos en lugares donde es difícil ver qué hacen".

Gervasio Sánchez aboga por "hacer leyes que obligasen a estas grandes multinacionales, una especie de buena conducta en la forma de tratar este tipo de temas". Así, critica que estas mismas empresas no actúan del mismo modo en Europa.

Respecto a la figura de Greta Thunberg, aplaude su repercusión, pero considera que "sin los activistas anónimos no hay posibilidad de acabar" con las injusticias. "Si no visibilizas no hay nada que hacer", incide.

Lamenta, además, que "muy pocas veces hay espacio suficiente en los medios" para estos temas y "hay mucho periodismo de balcón que se ha disparado de una manera vergonzosa".

Respecto a los inmigrantes que llegan a España, opina: "Hemos visto cómo en el Mediterráneo central una barca se ha hundido por cien personas. El Ministerio del Interior, vergonzosamente, está impidiendo que los periodistas documenten lo que está ocurriendo en Gran Canaria".

Asimismo, asegura que en España "lo que han hecho ha sido censurar para que no se viera el impacto verdadero de la pandemia violando la libertad de prensa".

En cuanto a los efectos del virus en el país, denuncia que nunca ha visto morir "en soledad" a tanta gente como en España con el coronavirus y culpabiliza al Gobierno de la forma en la que se ha dado sepultura a estas personas. "Lo han hecho para maquillar sus desastres, para maquillar que se estaban cometiendo errores desde el primer minuto", apuntilla.

"La única forma de luchar contra la pandemia es de forma organizada y valiente", concluye.