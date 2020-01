Gabriel Rufián: "Gusten más o menos, las palabras de Bassa reflejan la realidad en Cataluña"

El diputado de ERC, Gabriel Rufián , ha pedido en Julia en la Onda que la gente no se quede con la "literalidad" de las declaraciones de Montserrat Bassa porque "tiene mucho dolor dentro", sino con el "mensaje de esperanza" que ha lanzado al final. Bassa ha dicho en su intervención durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez que la gobernabilidad le importaba "un comino" .

"Montse Bassa tiene muchísimo dolor dentro

Rufián considera que la intervención de Bassa ha sido "dura", pero que al final "la realidad es dura" y que gusten más o menos, sus palabras reflejan "parte del sentir" de una sociedad catalana en la que la gente "ha desconectado" y no quiere saber nada de lo que suceda en el Congreso.

Ha pedido no quedarse con la "literalidad" de sus palabras -"hay que entender que es una persona que lleva dos años visitando a su hermana en la cárcel"-, sino con el mensaje de esperanza y diálogo que ha lanzado al final: "Montse Bassa tiene muchísimo dolor dentro, pero le ha dado una oportunidad a la palabra".

Respecto a la posibilidad de que la Generalitat convoque elecciones en Cataluña, Rufián ha dicho que entre unas cosas y otras se lleva cuatro años hablando de la posibilidad de un adelanto electoral que finalmente nunca se ha dado y que, aunque entre JxCat y ERC hay diferencias, "ese es el futuro de la política: pactar entre distintos".

"Hay que frenar la pulsión golpista de la derecha"

Sobre aquellos que consideran "traidores" a los que han votado a favor de que Pedro Sánchez sea investido presidente, lo considera "ruido de las redes sociales y Twitter, que se ha convertido en una barra de bar".

Ha cargado contra las "gravísimas" situaciones que se han producido estos días en el Congreso, donde ha podido ver a diputados de PP, Vox y Ciudadanos "señalando y amenazando a diputados provinciales": "Esa pulsión golpista que tiene la derecha en este país se tiene que parar desde las instituciones o corremos el riesgo de que pase a la calle".

"Me quedo con la frase de Aitor Esteban, que les ha dicho que están defendiendo al Rey y nos llaman traidores, pero que se olvidan de que ha sido el Rey quien ha propuesto a Sánchez", ha comentado.

"Estamos condenados a entendernos"

Respecto al pacto con el PSOE, asegura que conocen a los socialistas y que ese acuerdo no "nace de la inocencia". Ha repetido que su formación ha cumplido su promesa electoral de "sentar" al PSOE y que ha sido porque los socialistas no han podido elegir: "Siempre que no pueden hacerlo, tiran hacia la izquierda".

Ha dicho que ni ERC va a desaparecer, ni otras formaciones en Cataluña votadas por los ciudadanos, por los que están "condenados" a entenderse.

"Lo de Junqueras parece un secuestro"

También se ha referido a la situación de prisión de Oriol Junqueras y ha dicho que cada vez suena menos a eslógan decir que "parece un secuestro", sobre todo tras la sentencia del TJUE sobre su derecho a ser eurodiputado.

"Su situación es insostenible y cada vez cuesta más de explicar, incluso a los que no les gusta el independentismo, que no entienden qué pasa con Junqueras", ha dicho.