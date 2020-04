Francisco de la Torre: "No dan las matemáticas si se bajan impuestos para hacer frente a la pandemia"

Durante la entrevista en Julia en la onda, reconoce que "es planteable que se puedan aplazar ciertos impuestos que básicamente son para las empresas" pero cree que "no tiene sentido que se condone el pago de impuestos cuando se lo retienen muchas veces a otros contribuyentes". Además, dice que "España se está teniendo que endeudar y pedir ayuda a Europa y lo que no tiene sentido es bajar impuestos porque las matemáticas no darían".

De la Torre cuenta que "la situación económica es peor que antes de la pandemia, necesitamos más recursos públicos pero hay menos actividad que antes de la pandemia". Por eso, sostiene que "prometer rebajar impuestos es ahora más populista que antes".

También puede interesarte:

Coronavirus: El número de contagios y fallecidos cae en España: 5.756 nuevos casos y 683 muertos en 24 horas