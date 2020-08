'Docentes Unidos', la plataforma conformada por profesores que luchan por una vuelta segura

La ministra Isabel Celaá aseguraba esta mañana en 'Más de Uno' que "España está en marcha y preparada para abrir sus colegios". Sin embargo, un grupo de profesionales de la educación que conforman la plataforma 'Docentes Unidos' no están de acuerdo con lo que proclama la ministra.

Nuria Clavero, profesora de secundaria en Murcia y portavoz de 'Docentes Unidos', indica que están "totalmente decepcionados con las administraciones". Esta plataforma ha surgido de forma "espontánea" y ha llegado a recoger casi un cuarto de millón de firmas porque "queremos luchar por un vuelta segura", dice la docente.

Desde 'Docentes Unidos' piden que se contraten a más profesores o que proporcionen "más recursos y una organización escolar mayor". Clavero también denuncia que, en caso de que se tenga que recurrir a la enseñanza telemática, todavía "no se han establecido medidas ni se ha proporcionado material".

Otro de los problemas que no se han resuelto a día de hoy es la conciliación. "No hay nada sobre la mesa que ayude a esas familias que no pueden hacerse cargo de sus hijos, ¿se los van a tener que enviar a sus abuelos?", se pregunta Clavero.

Asimismo se ha considerado como "aptos para trabajar" a docentes que tienen patologías graves y, encima, no se han ofrecido otras medidas que las que van más allá "de lavarse constantemente las manos o respetar la distancia de seguridad", explica la portavoz de 'Docentes Unidos'.