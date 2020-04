Ángeles González-Sinde: "Es muy preocupante la situación cultural, entiendo que les cueste hacer una estimación porque hay que atender lo principal"

Ángeles González-Sinde ha atendido la llamada de JELO el día de su cumpleñaos y nos ha hablado de cómo ve el panorama cultural con la crisis del coronavirus. Ve preocupante su sector, a la vez que muchos otros, pero en el que le afecta, afirma que “las editoriales están haciendo ERTEs, ya era difícil la situación y ahora se complica más en lo que se refiere al libro”.

En lo personal al confinamiento, “todos los escritores te dirán que para nosotros no es tanto cambio, hacemos nuestro trabajo en casa. Nos perturba más tener que ir a reuniones”. Pero, como mucha gente estará viendo “no es como uno lo piensa. El tiempo no te cunde tanto”. No es su caso, pero si además “tienes un familiar enfermo es una preocupación terrorífica”.