Albert Cañagueral, experto en economía: "Tenemos que disociar temporalidad y precariedad”

Según los últimos datos de la EPA, la pandemia ha destruido numerosos puestos de empleo. El experto en economía colaborativa Albert Cañigueral, que acaba de publicar 'El trabajo ya no es lo que era', habla de los cambios y el futuro del empleo.

El experto indica que el teletrabajo "está siendo una revolución" y explica que son las pequeñas empresas las que crean la mayor parte del empleo en España: "Las micropymes y las pymes crean cerca del 65% del empleo en España". Así, destaca que "es importante salir del esta narrativa del empleo público y en las grandes empresas".

El 46% de la población española corresponde a trabajadores eventuales, lo que hace que se asocie la temporalidad a la precariedad, aunque eso no siempre es verdad. "Hay trabajadores que pueden ser eventuales y viven bien", comenta, y resalta que "la tendencia es crear empleo más fragmentado y no podemos aceptar como sociedad que eso sea siempre precario".

Además, indica que el 90% de los contratos firmados el año pasado fueron temporales, por lo que "seguir imaginando que el empleo del futuro está en base a los asalariados originales no es muy realista" y asegura que "no va a desaparecer", pero no va a ser la opción de todos.

España encabeza las estadísticas de temporalidad en 2019 entre los países desarrollados, por lo que opina que "es bueno reconocer que estamos en proceso de cambio y que tenemos que disociar que esa temporalidad se asocie a precariedad".

Para Cañagueral, el futuro "depende de nosotros" y el avance de la tecnología hace pensar "cuál es el rol de las personas" y "el placer de trabajar".