El Gabinete: ¿Voto político o voto responsable?

Pedro Sánchez ha logrado alargar el estado de alarma quince días más, la quinta prórroga ya, aunque cada vez con más dificultades para conseguir los votos necesarios. El apoyo o no al Estado de Alarma se ha convertido en una herramienta política, y escuchando algunos de los argumentos esgrimidos en tribuna, puede parecer que el coronavirus es lo de menos.

En el Congreso de los diputados, los oradores salen a comunicar su voto negativo o positivo al estado de alarma, con argumentos que no tienen nada que ver con la Salud pública. Por eso nos preguntamos qué votan sus señorías cuando votan Si o No al estado de alarma, y por qué digerimos que los partidos no votan en el Congreso a la pregunta que se les hace sino a otras que no tienen nada que ver con la pandemia. Aprovechar el covid 19 para negociar con el “qué hay de lo mío” ¿es legítimo? ¿la política es eso?