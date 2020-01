El Gabinete: ¿Puede Torra, sin ser diputado, seguir siendo presidente de la Generalitat?

Quim Torra ya no es diputado del Parlament de Catalunya. Así lo ha acordado este mediodía la Mesa del Parlament, siguiendo las órdenes de la Junta Electoral Provincial tras el auto del Tribunal Supremo. Torra será sustituido por otra parlamentaria de Junts per Catalunya, pero eso no significa que deje de ser president de la Generalitat, porque no ha sido cesado de ese cargo.

El tema catalán va forzando las costuras y sometiendo a estrés a todas los actores implicados, sean políticos o jurídicos. A cada paso que se produce son imprevisibles las consecuencias y reacciones, nadie sabe exactamente qué sucederá a continuación. ¿La única certeza?, la complejidad.