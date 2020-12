El Gabinete: ¿Salvar la salud o salvar la Navidad?

Juan Manuel de Prada opina que "las medidas que tomamos para combatir el virus sirven para combatirlo hasta cierto punto" y señala que hay una responsabilidad individual y colectiva. "Es evidente que medidas que se habían probado como eficaces luego se demuestra que no lo son", determina, por lo que hay que incidir en la responsabilidad individual.

Xavier Sardà revela que los cambios de medidas que toman las autonomías se dan "por presión de las entidades contra su criterio científico o médico". Sin embargo, se muestra reacio a la posibilidad de que sean los propios ciudadanos quienes tomen conciencia si las autoridades no lo hacen.

Por su parte, Julio Lleonart destaca que "en el momento que se abre la mano los casos se disparan", por lo que no cree que la solución sea apelar a la responsabilidad individual. Además, critica que no se están controlando las salidas y entradas de las comunidades. "No hay salud o Navidad, hay salud", concluye.