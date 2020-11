El Gabinete: ¿Cómo han respondido los jóvenes ante la pandemia?

Estefanía Molina se considera "afortunada" respecto a su generación, personas que han estudiado carreras a quienes le decían que la crisis económica iba a durar unos pocos años. "Ha llegado un punto de frustración que la pandemia ha acabado por dar el golpe" y lamenta que hay personas que han tenido que volver a casa de sus padres.

"Hay cantidad de jóvenes que han hecho todo lo que el sistema espera de ellos y no están donde deberían estar",

Fernando Iwasaki cree que "no todos los jóvenes deben sentirse aludidos cuando se habla de conductas inapropiadas" y que "felizmente tienen una familia que les está ayudando y no es una lucha". "No es lo mismo un menor de edad que un mayor de edad", diferencia, por lo que remarca que de los adultos se espera la actitud "más crítica y responsable".

Por último, Javier Gállego insiste en que "nada es blanco o negro" y habla de "distintas realidades" positivas y negativas entre la juventud. Así, lamenta que la pandemia ha acentuado las diferencias económicas entre los jóvenes y les ha provocado "heridas de nivel psicológico".

"La falta de socialización cercana con su grupo de edad es algo que no se había vivido", explica, a la vez que critica a quienes han tenido una actitud "insolidaria".