¿Cómo será nuestra vida tras el coronavirus?

Julio Lleonart cree que no vamos a salir mejores de esta pandemia porque ha perdido "la fe en el ser humano", tampoco que en 2021 vayamos a superarla, así como tampoco augura una pronta recuperación. "Esto no nos ha hecho salir mejores, no nos ha hecho salir juntos y estamos por salir aún", determina.

Estefanía Molina recuerda que "cada vez que llega una crisis aumenta la desigualdad", por lo que opina que "vamos a ver esa doble dualidad". También, lamenta que "de la anterior crisis no nos hemos recuperado del todo" y, con esta nueva, "se van a acelerar ciertos procesos o directamente se va a evidenciar la cuestión de la precariedad".

Juan Manuel de Prada, por su parte, considera que "estamos demasiado embebidos en la situación" y vaticina "situaciones dramáticas para la economía que probablemente nos lleven a la revisión de ciertas cosas".