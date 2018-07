Aguirre desmiente que hubiera vetado la fusión de Caja Madrid y Caixa

En primer lugar ha querido puntualizar algunos matices: “He escuchado a Pilar Rahola, con la que tengo una magnífica relación, aunque discrepemos en lo que sea, diciendo que yo fui la que le impidió a Rodrigo Rato que se fusionase con La Caixa”.

La periodista y tertuliana de Julia en la onda, Pilar Rahola se ha justificado remitiendo la información El Mundo y la presidente ha dicho que “Como alguien me había dicho que lo había escrito Casimiro García-Abadillo, porque a su vez se lo había dicho el señor Rato, he llamado personalmente al señor Rato y lo ha negado todo. Al contrario de lo que se dice ahí, antes de que se planteara la fusión con CaixaBank, antes incluso de que se hubiera creado CaixaBank, yo le dije a Rodrigo Rato: lo mejor, si hay que tener alguna fusión, fusionar Caja Madrid con La Ca ixa sería estupendo para España. Yo no tengo opinión financiera, pero sí tengo una opinión política y me parecía que eso era importantísimo para todos. Incluso, llevando la sede a Barcelona. Así se lo dije y esta mañana él mismo me lo ha reconocido”.

La información que se está publicando en Cataluña apunta a la presidenta como responsable de que no se produjese la fusión entre Bankia y La Caixa y Aguirre ha comentado que “hay mucha intoxicación y en la prensa catalana yo soy el chivo expiatorio. Pero la verdad se abre paso y la mentira tiene las patas muy cortas. Yo de este asunto no he hablado con ningún periodista. Otras personas sí han hablado con todas los periodistas”, “todos los que están involucrados en este asuntos. Como yo sé perfectamente lo que he dicho, lo que pienso y lo que creo, opino que es una ocasión perdida, no solo para el sistema financiero español. Le estoy hablando de hace dos años”.

Sobre la situación en la que se encuentra Bankia, Esperanza Aguirre, ha afirmado que habría que "examinar atentamente el papel del Banco de España". Y que sería necesario vilver a "hacer las cuentas. Se ha dicho que la fusión iba a ser con la Caja de Valencia, de igual a igual, y las cuentas se ha visto que no estaban bien hechas. Y eso es una cuestión muy gorda. La fusión con La Caixa, desde hace dos años, a mi me parecía que era la solución. No financiera, que yo financieramente no tengo capacidad de opinar, pero sí política”.

Preguntada por la posibilidad de nacionalizar Bankia, afirma que “la duda que tiene el Gobierno es que si transforma el préstamo que ya hizo a Bankia del FROB en eso que llaman contingentes cocos o algo así, pues seguiría siendo una deuda. Y por esa deuda del dinero público que metió el FROB Bankia ha pagado este año 300 millones de euros. Entonces, si el dinero que vaya a meter también lo mete a préstamos, pues es evidente que al 8% que me parece que cobran eso es un dineral. Si en vez de eso, lo que hace es meter el dinero en el capital, efectivamente sería el dueño el Gobierno, pero dejaría de percibir esos intereses. Supongo que esa es la duda que en este momento tiene el Ministerio”.