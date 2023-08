Jaime Chávarri: "La poesía es el origen de la ficción"

Jaime Chávarri, presenta su nuevo filme 'La Manzana de Oro' tras 17 años desde que hizo su última entrega, lo hace con una comedia que trata amores no confesados, ahonda el ego propio y exhibe la lucha de diversos poetas por ser la nueva estrella de la poesía, en el entorno de un mágico pazo.

Jaime cuenta que ha hecho esta obra "disfrutándolo" y empleando la poesía a través de clásicos, que "si lo son es porque han sobrevivido", complementándolos con la risa, pero no con una risa fácil.

A través de ella, Chávarri, quiere contar como ha vivido él cada época que aparece en la película, y le otorga a cada personaje veracidad con hechos que el director ha experimentado de verdad, de manera autobiográfica. Nos cuenta que en la película habla de "cosas que me gustan y me importan a mí", y de la poesía consiguiendo que no sea intensa ni difícil y mostrando la parte práctica de la poesía, para poder utilizarla.