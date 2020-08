Xavier Santigosa, autor de 'El influencer que llevamos dentro': "Para influir solo hace falta querer y ser consciente"

El término 'influencer' se ha puesto de moda estos últimos años, sobre todo en las redes sociales y el mundo online, y cada vez son más las marcas que buscan a personas con capacidad de influencia en la audiencia. El consultor y formador en habilidades y liderazgo Xavier Santigosa nos presenta su libro 'El influencer que llevamos dentro', un manual para entrenar nuestra capacidad de influencia en los demás.

El consultor asegura que todos podemos entrenar nuestras capacidades de influencia, ya que para influir "no hace falta nada", únicamente "querer" y "ser consciente" de que tenemos cierta capacidad para influir en los demás, aunque remarca que "cuando no hay coherencia no hay influencia" y que "lo que más pesa es el componente no verbal de la comunicación".

Xavier Santigosa insiste en que se debe prestar especial atención a la primera impresión que causamos, pues "de cómo empezamos depende absolutamente que seamos capaces de crear una influencia o no".

En este sentido, el autor defiende "en siete segundos se forma la primera impresión sobre alguien" y es ese momento de captar la atención para el que debemos estar más preparados: "Tienes que captar la atención para luego tener algo que decir".

Por otra parte, destaca la diferencia entre influir y manipular, y explica que manipular "es el reverso tenebroso de influir".