Lucía, mi pediatra: ¿Cuál es la edad ideal para que los niños tengan su primer teléfono móvil?

¿Cuándo se le puede entregar a un niño su primer teléfono móvil? Es una de las preguntas que tratamos de responder en JELO en verano con Lucía Galán Bertrand: "No hay una edad cerrada ideal para darles el móvil. La realidad que entre 12 y 14 años la mayoría ya disponen de un móvil. No se trata de vivir de espaldas ni podemos pretender que todos se relacionen con el móvil y nuestro hijo no".

Además, Lucía asegura que hay que buscar un "punto intermedio y llegar a un consenso": "Cuanto más se pueda alargar, mejor; pero tampoco hay que hacer que nuestro hijo sea el último del grupo. Hay que hacer un buen pacto antes de entregarle el móvil. Parece que lo más ideal es que sea entre 12, 14 y 15 años y con algo consensuado".

Lucía también hace hincapié en que se acuerden unas normas para el uso y disfrute del móvil con conexión a Internet, así como la posibilidad de las redes sociales: "Hay una norma clave, que es que papá y mamá puedan ver su perfil, no nos pueden capar así de primeras. También les tenemos que decir que hay que aceptar solo a las personas que conocen personalmente, que los 'likes' tienen contenido vacío y que es importante tener amigos. Además, que no se usen para acosar, criticar o juzgar a los demás. Tampoco se trata de exhibirnos sin más".

"El arma más poderosa que tenemos es el ejemplo", ha añadido Lucía, que también ha hablado de las posibles adicciones a tabaco, alcohol o drogas: "La luz de alarma la empieza a dar su comportamiento. Un trastorno de conducta, problemas con el sueño, bajo rendimiento escolar...".