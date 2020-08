Juana Acosta: "Hay muchas películas españolas que no se estrenan por el miedo de que las salas de cine no se llenen"

La actriz Juana Acosta, que será la encargada de presentar esta noche la gala inaugural del Festival de Cine de Málaga, nos habla en 'JELO en verano' de su nueva película 'El inconveniente' y lamenta que haya películas españolas que no se estrenen "por el miedo de que las salas de cine no se llenen".

La actriz malagueña Juana Acosta, que presentará esta noche la gala de inauguración del aplazado Festival de Cine de Málaga, que se celebrará finalmente entre el 21 y el 30 de agosto, insiste en 'JELO en verano' en que los cines y los teatros son espacios seguros y anima a los espectadores a que acudan a las salas.

"Ojalá que la gente pierda el miedo y empiece a ir", comenta, y remarca que "son espacios seguros" y hasta ahora "no ha habido ningún caso de contagio en cines ni teatros". Asimismo, opina que "es muy importante" para la industria cinematográfica que el público acuda a las salas ya que "hay muchas películas españolas que no se estrenan por el miedo de que las salas de cine no se llenen".

Referente al Festival de Málaga, Juana Acosta confiesa que tiene "muchas ganas" de ver las películas y felicita a la organización porque "todo está muy bien organizado", aunque reconoce que "ha sido bastante raro" ensayar con mascarilla. "De momento todo va bien y se agradece que se pueda hacer el festival", remarca, a la vez que asegura que "el cine andaluz está adquiriendo mucha fortaleza".

Por último, la actriz protagonista de 'El Inconveniente' destaca que "lo hermoso de la película es el viaje que tienen los personajes". "Ha sido un rodaje maravilloso", confiesa Acosta, y alaga la labor de Kiti Mánver, co-protagonista del filme.