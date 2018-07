Zoido: 'Griñán es un parado más'

Juan Ignacio Zoido ha pasado por los micrófonos de Herrera en la onda donde ha hecho balance de los seis meses de Gobierno andaluz tras ser nombrado nuevo presidente del PP en Andalucía. Zoido afirma que el Gobierno socialista y de Izquierda Unida es un reparto de poder y no es un Gobierno. Cree que el Partido Socialista de Andalucía no conoce la austeridad y que se ha dedicado a colocar gente y no a resolver problemas. Añade que no han hecho absolutamente nada en estos seis meses y que "se está perdiendo un tiempo precioso". Sobre Griñán cree que es un parado más al igual que la administración y recuerda que "los políticos tenemos que hacer cosas aunque nos equivoquemos.

Zoido ha sido nombrado este fin de semana nuevo presidente del PP andaluz en el XIII Congreso del PP en Granada. Un Congreso que adelantó su clausura al sábado con las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, previstas para el domingo. Zoido afirma que este ajuste de agenda se hizo porque no pudo asistir Soraya Sáenz de Santamaría “que estaba en Moncloa y tampoco Cristóbal Montoro”. Explica le pidió personalmente al presidente que adelantara el viaje y así “nos ahorrábamos un día de Congreso” y niega rotundamente que tuviera que ver con manifestantes previstas para el domingo delante de las puertas del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada ya que “ya tuvimos manifestaciones el viernes y el sábado”.