no es para tanto

En esta vida hay que tener criterio hasta con el tiempo. No nos podemos pasar 10 meses llorando por las esquinas y diciendo.”¡ ya no puedo más con el invierno!, todo el día lloviendo, que frío! y ahora al tercer día de sofoquina, que la preguntita esa ¿Cuándo se va el calor?. Pero si no ha hemos más que empezar y ¡ya les aviso! que viene para quedarse. Y no solo hasta el fin de semana, este primer estirón, va a durar al menos una semana.

Tenemos encima de nosotros una masa de aire cálida, procedente de África. ¿Dónde hará más calor?. En el centro y oeste. Dos puntos calientes, las vegas del Guadiana, norte de Badajoz, Mérida, 40 grados y la campiña cordobesa, alerta naranja.

Si usted quiere ver agua, primeras horas al norte de Baleares. De forma muy débil al igual que en el cantábrico oriental. No se puede estar mejor en Canarias con sus nubes al norte.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo.

Temperaturas. Que a gustito se está estos días en Tredós, Lérida, en el Valle de Arán, entre dos y tres grados. En Arquillos, Jaén, solo van a tener 43.

La Firma. “En Julio, agua viene y toalla va y el verano ya pasará”