Soria : ‘No puedo asegurar que no vuelva a subir la luz’

Subida de la luz

La luz sube un 4% y se suma a la subida del 7% del mes de abril, un total de un 11% aunque las compañías eléctrica son lo ven suficiente. José Manuel Soria afirma que “si todo el peso recayera sobre los consumidores la cuantía de subida sería impensable. La subida debe recaer en los consumidores pero en otra parte en la administración del estado y otra en las operadoras. El déficit de tarifa debemos contribuir todos pero si no hacemos algo nada se convertirá en un problema del sistema financiero”.

José Manuel Soria explica los dos componentes del precio de la luz que se reparten al 50%: “uno es el precio de la subasta que es que todos los operadores que producen electricidad subastan a un determinado precio y la cantidad de luz que se ha subastado este trimiestre ha supuesto una subida del 9,55%. Otro componente es el de los peajes que corresponde a lo que se paga a las centrales térmicas por estar encendidas, pagos de interrumpibilidad y otros elementos que no van relacionados con la producción directa de electricidad. Los peajes dependen del Gobierno pero con la subida del 9,55% en la subasta para que el recibo no subiera teníamos que haber bajado los peajes pero si lo hacemos se agrava el déficit y por ello la subida de la luz es de 4%, mas o menos la mitad de esta misma”.

Sindicatos mineros

Los sindicatos mineros se encontrarán este lunes en Madrid con el ministro de Industria, José Manuel Soria, en una reunión convocada por el Ministerio al objeto de reconducir el conflicto del sector del carbón tras los encierros, protestas, manifestaciones y marchas protagonizadas por los trabajadores en las últimas semanas. Soria afirma que es necesario sentarse para negociar el plan del 2013 al 2019 que “se remite a un mandato de la UE que está contenido en una decisión europea que a la vez está recogido en el acuerdo del plan de cierre de la minería del carbón que elaboró el anterior Gobierno y remitió a Bruselas en agosto de 2011”. Cree que el problema no está tanto en que el carbón deje de estar subvencionado sino de cumplir el mandato europeo que dice que a partir de 2019 las mineras que quieran seguir produciendo deberán devolver las ayudas. “Si no desean seguir produciendo, no deberán devolver la ayudas y cerrarán las minas.