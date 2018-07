Silvia Roba: ‘Un diploma olímpico es un buen reconocimiento’

Silvia ha dividido el libro en tres secciones diferenciando entre héroes, mitos y dioses, pero dice que después de estas Olimpiadas se le va a quedar desactualizado, ‘Michel Phelps, tras ganar por el momento 19 medallas olímpicas, se puede meter en cualquiera de los tres grupos’.

Hablamos de la decepción que sufren algunos deportistas cuando no consiguen podio, para ella no es un fracaso, cree que ‘aunque no se consiga medalla se consigue un gran mérito, un diploma olímpico también es un buen reconocimiento’.