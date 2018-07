¡que siesta!

Me pienso echar esta tarde cuando más apriete la calor en honor a la productividad alemana. Volverá a ser un día de muchas tormentas en el tercio norte, sobre todo en el pirineo catalán. Se calma el levante en el estrecho y se activan la alerta por calor en el sur de Castilla y León.

Estamos anunciando los 40 grados para el jueves, primera ola de calor como si fuera el fin del mundo y les recuerdo que Julio es el mes más caluroso del año, más que Agosto. Record de temperaturas, el 30 de Julio de 1876 junto a la iglesia de la Anunciación en Sevilla, se registraron 51 grados.

Martes 2 y a la espera del refresco y alivio en los datos del paro. Volvemos a tener dividida la península en dos partes, tercio norte, cubierto, tormentas, alerta amarilla en el pirineo catalán, Valle de Arán, 20 litros en 1 hora, ibérica turolense y este de Cuenca y Guadalajara . El sur de Ávila y Salamanca se suman a la fiesta del calor, 37 grados, mucho cuidado con los incendios.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo.

Temperaturas. Conclolis que calor y que fino me he vuelto para no decir un palabro, en Corchuela, Toledo, 38 grados. En Riolobos, Cáceres, los mercurios aúllan, 42 grados.

La Firma. Con permiso de los compañeros del diario alemán Der Spiegel, esta tarde me voy a echar a su salud una siesta de pijama, orinal y padre muestro, para celebrar lo productivos que somos.