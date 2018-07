que pinchen la bolsa

De aire frio que hoy se situa en el mediterráneo y que junto a los vientos del levante van a dejar una jornada muy complicada en la iberica, norte de Valencia y este peninsular. Volverá a nevar en Madrid. Los termómetros no levantan cabeza. Cielos despejados en el cantábrico.

No sé si es el último estornudo, coletazo o estirón del invierno, ¡pero bueno, lo que se dice bueno, no va a hacer. Tenemos 30 provincias en Jaque en alerta por nieve o frio. ¡Eso sí!, les adelanto un fin de semana de primavera y no es para animarles

Y eso que a alguno le va a llegar la nieve a la cintura. Alerta Roja en Teruel, hasta medio metro. Tarde muy complicada en el interior de Castellón. Cadenas al maletero en Guadalajara y Cuenca. Día de Andalucía pasada por agua, con nieve en la Sierra y fresco, no hace para terraza, 10 grados. Se me adelantó la nevada en Madrid, que amenaza con repetir. Nieva ya en Valdemoro. Ha echado kilos sal.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo.

Temperatura. Manto blanco en Nieva, Segovia, 4 bajo cero. Por supuesto que va a nevar en Nevada, Granada, 3 grados de máxima

La Firma. “Nieve febrerina, en la pata se la lleva la gallina”.