¿Qué hacemos con Europa?

EUROPA:

PABLO: Pero vamos a ver no hay uno ahí con sentido común de guardia? Ese ombligocentrismo y cuelpafuerismo español, Europa puede ir muy bien sin España...el euro sobreviviría sin España, sin Italia no.



Hemos hecho, hemos hecho, pero vaya chorrada, el ultimo presupuesto cerrado en España, que es lo que mira Europa, no promesas de lo que haré arrojo un 8,5 % PIB de déficit, frente al 6 % que dijimos............. y el que acabamos de presentar no se lo cree nadie ni aquí, ni allá.........no se cumplirá.

La reforma financiera? NO SE LA Cree nadie............ los bancos españoles salvando 3 o 4 están todos en quiebra y no asumen el valor de los activos inmobiliarios que tienen,

Reforma del Estado? Tampoco se la cree nadie, España tiene más funcionarios y gasta mas que en 2007 en administración publica.......... es más hay casi 3 millones de personas trabajando, es decir 3 millones menos de trabajadores y cientos de miles menos de empresas, contratos y trabajos que administrar............. pero más gente en la administración



Dejense de chorradas y de echar la culpa a los alemanes..............que por cierto el año pasado tuvieron 1 % de deficit, 6 % de paro y 3% de crecimiento de PIB



Con cariño eh ......... es solo reflejo de como no se sale...........echando la culpa al tendido

PEPE desde Cádiz: Grecia tiene todas las papeletas para salir del Euro. Todas. Nosotros, aunque también tenemos un montón de papeletas, no vamos a caer. No nos van a dejar, nos intervendrán, somos demasiado grandes, aunque para ello tengan que quebrantar la ley, nos salvarán. El Banco Draghi actuará. Nos quedan años aciagos y turbulentos que pasar, con nuestro futuro dirigido desde fuera. Es posible que Alemania se baje del tren de ese parto mal concebido y engendrado que ha sido el Euro y se suba de nuevo al tren de su poderoso Marco. Y los demás....abandonados a nuestra suerte.

JUAN: El problema es de todo el ESTADO ESPAÑOL, sin distinción de colores. Y a Bruselas, por favor, que entiendan que cuando alguien se está ahogando, no sirve solo tirarle a la cabeza un manual de instrucciones de recortes, también se debe enviar un flotador salvavidas para evitar que se ahogue del todo, ya que si no, el manual de instrucciones no vale para nada.

Y la banca qué? Pregunta ANGEL: La principal cosa que falta por hacer es el de meter mano a la banca en serio, a día de hoy no sabemos cual es el balance real de los bancos con miles de millones de activos en el ladrillo que hoy no valen ni la mitad. Mientras esto no salga a la luz y se comience a reconocer las pérdidas nadie se fiará de nosotros…

GIBRALTAR:

Juan Antonio: ¿De verdad que nos vamos a tomar en serio lo de Gibraltar? No me lo puedo de creer!

Cristóbal: Hay que diferenciar lo que es la política de la realidad gibraltareña. Al igual que todos los vascos no son etarras, ni todos los catalanes son independentistas intransigentes, no todos los gibraltareños son unos golfos. Los gibraltareños (en su gran mayoría) son gente como los demás. Gente que participan mucho en ayudar a otros (fruto de la experiencia de cuando la frontera estuvo cerrada). Gente que en su mayoría respetan la nacionalidad, religión o nacionalidad. Otra cosa es el gobierno actual. ¿Porque salieron elegidos después de tantos años de fracaso? La respuesta es simple, el miedo. Miedo a las consignas que se enviaban desde el Campo de Gibraltar de que cuando entrara Rajoy y Arenas se les iba hacer la vida imposible

UPYD

María hace una crítica: mientras UpyD le hacia la ola al PP contra el gobierno de Zapatero todo eran halagos por parte de la derecha mediática, hoy ya no cae tan bien porque apoya al PSOE en Asturias y le dice a Rajoy que basta de quejarse todo el día de la herencia,

ASTURIAS

SARAY: Siento deciros esto, pero deberíais pasaros por Asturias para saber realmente como está la situación. Los que criticáis a Cascos y decís que lo que ha hecho es esperpéntico demostráis un desconocimiento absoluto de lo que ha pasado en Asturias los últimos 20 años. Infórmense por favor. Si Cascos es malo par Asturias ¿que nos han traído el PP y el PSOE?,…..

ANGEL: Es fácil echarle la culpa al Sr. Cascos, pero el PP no le apoyó cuando tenía 17 escaños Foro y 10 PP.