¿Qué hacemos ante la corrupción?

CORRUPCIÓN EN EUROPA

AGUSTÍN: Esos diputados Europeos que cobran dietas sin asistir, vuelan en bussines. ¿No pueden empezar limpiando su casa?

MANUEL: Si hubieran preguntado por el hecho de si estamos contentos con la nueva Europa, seguro que también hubiera habido distintas contestaciones, en concreto tres: si, no, no sabe no contesta. Pero han preguntado por la corrupción, y cuando el 70 % dice que no le gusta, quizás haya que hacer caso e intentar acabar con ella, no esconderla. Es un consejo más de la Unión Europea al igual que se le ha hecho caso a: Ajustes Económicos, Laborales sociales o la Doctrina Parot

ANGEL: Ya está claro que aquí hay corrupción empresarial y política y se deben de poner todos los medios para acabar con ello. Si en Europa son corruptos ya se arreglarán, lo que no es soportable es que aquí los ciudadanos tengamos que pagar la corruptelas de algunos. Aunque visto cómo están los casos que afectan nada menos que al partido que gobierna, no aprecio ganas de solucionar esto

DAVID: Con el caso de los ERES, me gustaría saber dónde está la Agencia Tributaria inspeccionando a los sindicatos, además de la propia labor de la super jueza. Cómo se consiente que la Junta siga dando dinero a unos sindicatos que están en el punto de mira? cualquier particular o empresa no tendría derecho a cobrar nada. Y una pregunta a los SINDICATOS: ¿cómo tienen el valor de exigir que no se privaticen servicios públicos?

MARÍA: Yo no tengo ninguna duda que en mi ayuntamiento hay corrupción. Casi todas las obras se las lleva el mismo, con bajas temerarias que sus amigos justifican fielmente. Luego, recupera porque la obra acaba hasta con un 50 % de aumento sobre el precio de licitación. Somos un país de corruptos y tenemos que votar en consecuencia.

Francisco: Echar la culpa a los políticos de la corrupción es demasiado fácil y demasiado pobre. Los políticos son reflejo de nuestra sociedad en la que con tanta facilidad les perdonamos, en la que se acude sistemáticamente al “y tú más”, y, sobre todo, en la que nos perdonamos con tanta facilidad nuestras corruptelas, pequeñas o grandes.

MANUEL: El otro dia un amigo electricista me comentaba el caso (con nombre y apellidos) de una inspectora de hacienda de Asturias que se está haciendo un chalet y le pide que no le haga factura para no pagar el IVA. Y como éste, mil o más

OTRO OYENTE DICE QUE LA SOLUCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN PASA POR Quitar dos senadores (o tres) de cada Comunidad Autónoma; Dos (o tres) diputados nacionales y dos (o tres) diputados autonómicos y lo que nos cuestan se invierte en INSPECTORES DE HACIENDA, DE TRABAJO Y MEDIOS A LOS JUECES. ¿Cuántas plazas de ambos se han convocado en los últimos 2/3 años?

BAJADA DE SUELDOS

HÉCTOR: ¿Un 10%? Desde el 2007 llevo con el sueldo congelado, a parte me han aplicado una rebaja del 10% de mi miserable sueldo en el 2012 y además me han subido todo tipo de impuestos desde papa estado.Si sumo todos esos conceptos, ¿cuál es la degradación de mi capacidad económica en estos años? Eso si, el CEO de mi empresa se subio un sueldo el 15% el mismo año que lo bajó a toda la plantilla.

SUSANA DÍAZ EN CATALUÑA

JUAN: No llego a entender tanto bombo con Susana Díaz, hasta ahora no ha dicho más que cosas obvias y muy superficiales, hay que luchar contra la corrupción, el paro, la desigualdad, etc, etc, claro que hay que hacerlo, ¿que político diría lo contrario?, ahora sale con el dialogo con Mas, otra cosa que es fácil decirlo cuando no eres presidente/a del gobierno y quedas fenomenal, si le das dialogo a los nacionalista no se lo toman como una negociación sino como una cesión, o sea un escalón más en sus objetivos, que se lo digan a Zapatero que fue quien empezó todo este tinglado Catalán.

Tema del federalismo: SALVADOR: El federalismo es para territorios que no tienen lazos de unión unos con otros, pero no para España donde los territorios que la componen tienen lazos unos con otros desde la época del imperio romano.

Además no se da cuenta Susana Díaz y Pere Navarro que se daría lugar a 17 estados soberanos en la práctica.

TRANSPARENCIA DE LA CASA REAL

ENRIQUE: según los datos que publicó ayer la casa real, S.M. Cobra 292.000 € como sueldo; su hija Cristina cobra de la Caixa más de 300.000 €, que es 5 ó 6 veces lo que un director de sucursal y sin embargo no sabe lo que firma mientras, Susana Diaz, vestida de forma francamente mejorable hace un viaje "al extranjero" (entre comillas) para impulsar las " relaciones bilaterales" y descubre la pólvora. Creo que podrían cambiar la sección "Pasión de Catalanes" por una titulada "Cuando se jodió España?" no es que se vaya a arreglar nada pero cada oyente puede aportar ideas originales

EL PASEÍLLO

Ignacio: no sé porque todo el mundo se pregunta si la infanta va a recorrer la cuesta del juzgado a pie, cuando esta clarísimo: cuando un borbón ha dado la cara?? pues eso.

ACOSO DE FEM A ROUCO

LOLA: Dicen defender la libertad.....acosando a quién no piensa como ellas? Eso no lo puedo entender, desde aquí traslado todos mis respetos a quien ayer insultaron y acosaron por pensar de modo diferente. Como católica me siento ofendida, respeta para ser respetado. Imponer tus ideas con violencia no es justificable de ningún modo.