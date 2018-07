El protagonismo para los políticos

PETICIÓN DE DIMISIÓN DE RUBALCABA

jose miguel: el sr. rubalcaba, que tiene motivos sobrados para dimitir por su bagaje, no sólo no lo hace sino que se permite pedir la dimisión del sr. rajoy. y es que rubalcaba huele la sangre, como los tiburones, y ataca. el problema es que la respuesta del sr. rajoy es demasiado débil.

ANA MATO

OTRO: no puede caer en más desvergüenza personal y política ....Ahora ha cogido el manual más rancio de progre feminista y se esconde detrás de su condición de mujer para hacerse la víctima. Que se vaya ya! Esta Sra. se ha beneficiado de dinero sucio, y me da igual, porque su obligación como responsable política es haber velado por la honradez del dinero que entraba en su casa y denunciar, a la mañana siguiente de ver un Jaguar en su cochera, a su marido. ...que deje de insultarnos!, y menos en sede parlamentaria!

ESCUCHAS DEL PSC

Cristóbal: Si la correspondencia es privada e inviolable salvo por orden judicial, por que las conversaciones privadas no lo son? si en realidad es lo mismo.

Eduardo: ¿No se acuerdan cuando el Sr. Rubalcaba dijo que él sabía todo de todos? Entonces era Ministro del Interior y parece que ha servido de escuela para sus “compareñetes”

Antonio: No se si sabéis pero existen unos micrófonos direccionales que no hace falta ponerlos en ningún florero, simplemente lo orientas a las personas que están hablando y te graba toda la conversación y con un programa de limpieza te borra todo el ruido o conversación no deseada

ERE EN IBERIA

CARMEN: sabíais que en iberia hay 400 directivos y el ere solo afecta a 15.????? ¿por que a ellos solo les afecta un 4% y al resto de los trabajadores un 20% ??

Ana os pide opinión sobre la propuesta de la Tasa Tobin que gravará un 0.1 por ciento las transacciones con acciones y bonos