Presupuestos, Cataluña y viñetas de Mahoma

PRESUPUESTOS

Parece que en los presupuestos generales del Gobierno se prevé la congelación del sueldo de los funcionarios. No son 3 años de congelación. En los últimos 20 años, creo recordar que sólo se nos ha subido unas 5-7 veces, y de ellas, alguna no llegaba al 1%, otra fue el 1% y así. ¡¡En 20 años!!

Y en todo caso, no son 3 años de congelación consecutivos puesto que en este 2012 se nos ha recortado un 5% primero y luego se nos ha "robado" la paga extra de navidad, que en algunos casos supone un 8-9% (laborales fijos) del salario anual. La paga extra no es un regalo, es una parte importante del salario anual de un trabajador, que por tradición se entrega de esa manera.



Una reflexión: La supresión de la paga extra le ha supuesto este año al Estado un ahorro de 4.000 millones de euros... ¿Saben cuánto dinero van a perder los comercios españoles estas navidades? Pues 4.000 millones de euros... que no ingresarán al Estado sus impuestos correspondientes, claro... Así vamos...

Juan pedro: Apoyo al gobierno porque creo que aunque está tomando medidas duras que en general no nos gustan a la ciudadanía, no es menos cierto que la mayoría son obligadas por la situación que nos dejó el anterior Gobierno de 'inútiles'. Dicho esto, quiero expresar la indignación que me produce las medidas que no ha tomado: reducción de administración, mayor austeridad en la política, eliminación de privilegios políticos soberbios,etc... Los recortes y subida de impuestos no se aceptan sí no van emparejados con medidas proporcionadas respecto a la clase política.

Verónica: Por favor, pregunta a los tertulianos qué valor tiene ahora el senado. Por que hablando de recortes, ¿no sería la elminación de éste una bocanada de oxígeno para nuestra economía?

Por que es que de lo suyo (de los políticos) no se recortan nada, y la gente está muy cansada, parece que solo nos tenemos que sacrificar el pueblo, y por parte de ellos no vemos ningún grado de sacrificio.

Los tertulianos se alarman por los acontecimientos del Congreso del 25 S, pero como no se vean más recortes que les ataña a los políticos, esto solo será la punta del iceberg.

CATALUÑA:

Yo soy catalán de nacimiento, vivo en Andalucía desde los 8 años , tengo ahora 38 años y soy hijo de emigrantes andaluces. ¿Tendría que pedir la doble nacionalidad?

OTRO: Mi opinión es que el gobierno debe de poner las leyes sobre la mesa, y si Mas no respeta la Ley como así parece, pues como también dice la Constitución, todos los españoles somos iguales ante la ley, por lo tanto el peso de la Ley que le caiga

Ricardo: ¿Puede alguien decir en voz alta y sin ningún temor que sanción o pena le caería a Artur Mas por convocar un referéndum no legal? Porque aunque se impida su celebración por su ilegalidad, ¿habrá alguna pena o sanción sólo por el hecho de convocarlo o no?

XAVIER: Con su huida hacia delante, Artur Mas evita que se hable de la verdaderos enemigos de Cataluña: el derroche y la corrupción, de los que él y su partido están metidos hasta el cuello. Justo cuando el porvenir se le ponía más negro en ese aspecto, pues se le estaba acorralando en el Parlament por los temas citados, así como los recortes inmisericordes que aplica y aplicará, se envuelve en la “senyera” y apaga las luces. No me extraña que en las Ramblas de Barcelona los trileros campen por sus respetos, tienen en Artur Mas a un muy encumbrado colega.

GONZALO: Si nuestros políticos fuesen un poco más listos, zanjarían la polémica del referéndum convocándolo en toda España, para que opinemos todos los españoles y digamos lo que queremos. Se acabarían los argumentos de catalanes, vascos y demás independentistas. Yo estoy seguro que la mayoría de los españoles queremos que se independicen de una vez

DECLAS DE RAJOY EN NY

ANGEL: Ayer dijo el sr. Rajoy: 'La inmensa mayoría de españoles no se manifiesta', este señor parece que viva en otro planeta, si yo no estaba ayer allí fue porque no tengo dinero para desplazarme y como yo muchos mas, solo hace falta que escuche la radio y se dará cuenta de lo felices que estamos todos de su gestión.

VIÑETAS DE MAHOMA

JAVIER: No nos engañemos con la portada de la revista 'El Jueves', esta revista que ha sacado a Jesucristo crucificado, parodias varias bajo mi punto de vista humillantes (yo soy agnóstico ), y ahora sacan una portada banal, con varios tipos con barba y preguntando ¿pero alguien ha visto a Mahoma? como diciendo... ven..., también hacemos humor con el Islam....vamos igualito que con el cristianismo....Con esta portada ya está equiparada las dos religiones.

Inma: No habría ninguna necesidad de dibujar a Mahoma si no fuera porque hay quien está dispuesto a matar por un dibujo de Mahoma. Entonces sí es necesario reivindicar que se pueda dibujar a Mahoma porque es reivindicar la libertad de cada uno de hacer o decir lo que le venga en gana. Y al que no le guste, que vaya a un juzgado, que es como se hacen las cosas en el mundo civilizado.

Miguel angel: Una de las grandes virtudes de nuestro sistema radica en defender la libertad de expresión como algo sagrado. Incluso de aquellas cosas que no nos gustan por ofensivas contra creencias (sea cuales sean). Además recuerda que para determinadas ultraortodoxias el bajarse los pantalones en este tipo de cosas solo supone gasolina y un mayor envalentonamiento

JOSE: La necesidad de dibujar viñetas de de Mahoma viene determinada por la necesidad de no ceder al miedo que imponen quienes anteponen el fanatismo religioso a nuestra, libertad de expresión