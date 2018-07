pleno verano

Esa es la manzanilla que me gusta a mí, la de Sanlúcar de Barrameda Cádiz, nubes matinales y 28 idílicos grados y no la manzanilla que me da mi madre.

Que se preparen para sudar, 37 grados, en el centro peninsular, este de la Mancha y Valle del Ebro. Irán desapareciendo las calimas de Canarias. Cinco encierros en Pamplona y las únicas cornadas las dan las temperaturas, 32 grados. Alivio en el infierno de Cáceres y Badajoz, Huelva, Sevilla y Córdoba, un pasito atrás, acabarán la semana con 32 grados.

Capítulo de tormentas, zonas de montaña del tercio norte, mucho aparato eléctrico en la vertiente cantábrica y cultivos al garete por el granizo en Cataluña. Con lo que me gustan a mí las paraguayas.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo. Mensaje para Melgar, Hoy el viento sopla más de lo normal en el estrecho. Turno para el Poniente, más calor.

Temperaturas. ¡Uh Uh vaya lio! en el que te has metido Gómez de Liaño, Cantabria, verano con brumas, 28 grados.

La Firma.- Como dice el bolero :"¡Pasarán más de mil años, pasarán ...! pero siempre tendremos en nuestro corazón y en el recuerdo a Miguel Ángel Blanco.