‘Si el plan PREPARA sirve para crear empleo, tiene sentido prorrogarlo’

Prórroga de los 400 euros que expiran mañana

La prórroga a los parados sin prestación finaliza mañana miércoles si ante el ejecutivo no decide sobre esta prestación. Carlos Floriano, Vicesecretario de Organización del PP, reitera que esta medida debe servir para generar empleo y añade que " si no sirve se debe evaluar el resultado y tomar la decisión más oportuna".

Asistencia sanitaria pública para los irregulares

Sobre la posibilidad de reducir la asistencia y el proyecto de orden del Ministerio de Sanidad que establece que los inmigrantes irregulares que no padecen ningún tipo de enfermedades crónicas tendrán acceso a la sanidad pública si pagan una cuota anual, Floriano apunta que "los irregulares por definición deben estar en sus países pero por humanidad los casos crónicos y de urgencia deben atenderse " y añade que "lo que no se entiende es que hay CCAA que no tienen dinero para atender a los nacionales y que sin embargo ahora se revelen ante decisiones razonables como que la factura de los irregulares la paguen el país de origen y que los irregulares estén en su país de origen".

Proliferación de incendios

Floriano cree que la inversión presupuestaria de la lucha contra el fuego es una causa menor en la proliferación de incendios y considera que los elementos climatológicos y de sanción penal son los que han provocado la mayoría de incendios aunque cree que "es necesario reforzar mecanismos de cooperación para ser más eficaces".