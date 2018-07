¡ah, pero si en otoño llueve!.

A mí no me mires eh, que bastante tengo con aceptar como va a hacer mañana, para que me preguntes, ¿por el tiempo el 9 de noviembre del 2014 en Cataluña?. Como mucho te diré que este fin de semana, brilla el sol, huevos fritos, en Barcelona, 14 grados.

Bueno al lio, si no saben dónde han dejado el paraguas, ya lo están buscando. Vuelven las lluvias a la península. Nos cruza un frente que va más deprisa que yo. Llega por el noroeste y recorrerá todo el tercio norte e incluso veremos de nuevo la nieve en los Pirineos, 1.200 metros. Cuidado con las nieblas muy severas en la ribera del Ebro e interior de Cataluña, no se nos pierda alguno.

Mientras en Canarias la bolsa de aire frio se despide, vuelven los alisios, la estabilidad y los 23 grados. Y esa masa de nubes que tanta agua ha dejado visita el sureste y el mediterráneo para el sábado.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo.

Temperaturas. No te quieres enterar ye ye, que en Ye, Las Palmas, tienen 20 grados de mínima. Almunia de Doña Godina, Zaragoza, 3 negativos.

