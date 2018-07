Pere Navarro: ‘Hay otras CCAA que tienen embajadas y no son tan mediáticas’

Pere Navarro, Presidente del PSC, afirma en Herrera en la onda que las embajadas de Cataluña “son importantes porque significa tener antenas en varios sitios para abrir vías de negocio” y apunta que “otras comunidades autónomas tienen embajadas pero no son tan vistosas mediáticamente”.

Pere Navarro, Presidente del PSC, ha pasado por los micrófonos de Herrera en la onda donde ha hablado de las prioridades de su partido en un momento en que muchos medios comentan que el partido se encuentra deshilachado y sin rumbo. Afirma que el partido está unido y que su prioridad son los gastos sociales con el mantenimiento de un autogobierno y de la cultura catalana.Y sobre cultura catalana se ha referido Pere Navarro al hablar de las embajadas de las que ha dicho son “importantes para Cataluña porque suponen poner antenas en varios sitios del mundo parta que puedan abrir vías de negocio y conocimiento”. Ha señalado que aunque hay que racionalizar el gasto en este aspecto, son importantes y “además hay otras CCAA que tienen embajadas y no son tan mediáticas”.

Sobre la relación del PSC con el Gobierno catalán, Navarro afirma que “Artur Mas se dedica a intentar dividir a la sociedad catalana. Va a ser el primer presidente que ponga en riesgo la unidad civil de Cataluña. Lo que quiere, desde el punto de vista electoralista, es ir hacia el choque de trenes con España.Para reivindicarse uno mismo, no hace falta criticar a los demás. Cataluña no necesita reivindicarse a costa de los demás. Ese no es el camino”.

El PSC ha criticado la medida de CiU de cobrar un euro por receta médica a la que hay que añadir el nuevo copago por parte del Gobierno central. El Presidente del PSC, critica que en Cataluña se tenga que “repagar” por los servicios públicos “cuando ya hay una situación mala para los ciudadanos sobretodo para las clases medias que son los que lo están pasando peor. Eso es absolutamente injusto y hemos visto la retirada del impuestos para la gente que más tiene como el impuesto de sucesiones y a los enfermos tendrán que pagar por receta médica. Otra medida que se ha criticado desde el PSC es el recorte en la subvención de guarderías que ha pasado de 1.800 a 800 euros y “esto supone subir las tasas para las familias y la dificultad que muchos niños se puedan escolarizar”. Y son los recortes lo que critica Pere Navarro que cree que hay otras medidas para sacar dinero como son los impuestos. “Hay recursos por descubrir como son los que vienen del fraude fiscal, el impuesto de sucesiones, impuestos a las grandes fortunas pero el Gobierno catalán y el central se empeñan en fijarse en el gasto y no en aumentar los ingresos”.