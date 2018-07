Pachi Vázquez: ‘Tiene más problemas el PP con Mario Conde, que nosotros con la izquierda’

El secretario general del Partido Socialista de Galicia y candidato a presidente de la Xunta de Galicia, Pachi Vázquez, afirma en Herrera en la Onda que no tendría ningún problema para gobernar en coalición. Sobre la actuación de Feijóo cree que ‘no puede declinar de sus responsabilidades’, a pesar de que diga que ha llevado a cabo una buena política.

Pachi Vázquez arranca su entrevista hablando del carácter abstencionista de la mayoría del electorado gallego, el candidato dice que, según sus datos, hay entre un 50 y un 60 % de ciudadanos que no dicen lo que van a votar o no lo harán; ‘es muy preocupante’. Acerca de si tiene una oportunidad para gobernar, cree que ‘tiene más problemas el PP con Mario Conde que la izquierda, que está bien asentada’, y que no tiene problemas para hacer coaliciones; ‘las elecciones serán muy abiertas y se resolverán por un puñado de votos’.

El argumento del Partido Popular es el de decir que es responsable y que ha llevado a cabo una buena actuación, ‘esto no es así, ya que el paro sigue creciendo en Galicia y su principal banco ha tenido que ser intervenido’; ‘el presidente gallego no puede declinar de sus responsabilidades’, añade. Núñez Feijóo estaría en riesgo de perder las elecciones tras las últimas encuestas realizadas, Vázquez afirma que ‘a pesar de que el presidente quiera vender algo que no es, los ciudadanos están descontentos con su política’.

Las propuestas de Pachi Vázquez y del Partido Socialista, para ganar las elecciones del 21 de octubre, empiezan por que ‘no se puede convertir a las víctimas de la crisis en los responsables de ella’. Cree que la salida de la crisis está en parar el gasto improductivo y en blindar la política social y educativa, ‘la solución de la crisis está en una sociedad del conocimiento’.