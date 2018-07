se nos acaba el membrillo

El único que cae en picado, caída libre, es el veranillo del membrillo. Y no el Félix ese, que me dejo sin siesta y no se atrevió a tirarse por una miaja de viento.

Se animan las lluvias, a Galicia y Asturias se suma chubascos dispersos en Castilla y León, el Duero seco al 21 %.Se mojan los de la vendimia en La Rioja. Tormentas con mala Uva en Guadalajara, Cuenca, “cachuscas” e ibérica turolense. Madrid y La Mancha irán ganando presencia las nubes. Brumas pesaditas en las costas andaluzas y Baleares. Murcia verano ayer, 35 grados. Canarias es Canarias, huevos fritos.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo, les adelanta, para el día de la fiesta nacional estará gris, fin de semana saldrá el sol.

Temperaturas. Hasta los guitos en Griegos, Teruel, del calor 26 grados y de la del vestido verde. En el interior de Gerona, Qués, 5 grados y lluvias.

La Firma. “El agua que en el otoño corre, es la que te saca de pobre”