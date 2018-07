Maroto: ’El PNV es la copia de Amaiur y el PSE es copia del PNV’

Javier Maroto , Alcalde de Vitoria, niega que el voto al PNV en las próximas elecciones autonómicas sea un voto útil para no hacer crecer la pata nacionalista más radical.

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, afirma en Herrera en la onda que el PP Vasco ha demostrado con creces que es el partido del voto útil ya que “no solo estamos en el Gobierno para reivindicar lo que está bien o lo que está mal sino para que lo que se haga una política que tenga que ver con el PP Vasco”. Además cree que el partido popular vasco ha exigido no ha cambio de sillones y “si no se cumplen los acuerdos se rompen”. No cree que el PNV sea la alternativa a la pata nacionalista más radical sino que cree que “el partido nacionalista vasco es una copia de Amaiur”.

Maroto recula a la noche electoral cuando el partido de Patxi López se vio obligado a pactar con el PP Vasco con el que sumaba mayoría absoluta cuando lo que quería era sumar con el PNV .“Les dijimos que les prestábamos los votos porque queríamos un cambio y lo hicieron porque no tenían alternativa”.

Critica la política de Patxi López que lleva unos meses según Maroto “ausente y sin hacer prácticamente nada, sin tramitar casi ninguna ley y dedicándose a criticar al gobierno de la Nación” Maroto dice que Patxi López se ha convertido en un parlamentario más del Congreso de los Diputados para criticar al Gobierno . Por lo tanto no tiene sentido apoyar a un Gobierno que descalifica al que le apoya”.