Luis de Guindos: "Alemania no viene a decir qué reformas debemos hacer"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado en Herrera en la onda que la visita de la canciller alemana Angela Merkel no es para decir qué medidas debe tomar España sino para apoyar las medidas ya tomadas por el gobierno español. De Guindos asegura que España ya tiene una hoja de ruta definida que es la adecuada para resolver los problemas y que se están poniendo las bases de la recuperación futura.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado en Herrera en la onda que el Banco Central Europeo podría intervenir en el mercado secundario, añade que "no está definida la intervención del BCE y eso no significa que vaya a haber un rescate". Señala que nuestros socios europeos no piden más que nuestro compromiso y las reformas que se están llevando a cabo son las adecuadas, "España ya tiene una hoja de ruta definida que es la adecuada para resolver los problemas".

De Guindos adelanta que los datos de la Encuesta de Población Activa en el tercer trimestre pueden ser positivos, en la misma línea de las declaraciones del presidente Mariano Rajoy.

Sobre la subida del IVA, De Guindos dice que España estaba por debajo de la media europea y apunta que esta subida sí va a llevar un incremento en la recaudación. Respecto al precio de la gasolina denuncia que "tenemos menos fiscalidad en los carburantes y nos preocupa que los precios sean de los más elevados de Europa", algo que, asegura, se analizará en los próximos días.

Preguntado por la fuga de capitales explica "ha habido salida de capitales, que tienen que ver con las dudas sobre el euro". El ministro apunta que en estos momentos es fundamental la percepción de solidaridad y que aquellos que están en una situación privilegiada deben dar ejemplo"