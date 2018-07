inmaculada constitución

Ya pueden ustedes invertarse lo que quieran sin no quieren ir a ver a a la suegra, pero no les servirá el pretexto del tiempo. Salvo en Canarias, donde se esperan lluvias, el resto van a disfrutar de cielos despejados, algunas nieblas y temperaturas que vuelven a bajar.

No me voy a poner a discutir con usted que lo que tenemos por delante es un fin de semana largo y no un puente. Donde sí coincidimos plenamente es que el tiempo no será excusa para quedarse los próximos días en casa.

Salvo al oeste de Canarias, donde a partir de mañana pueden volver a caer un palo de agua, el resto va a disfrutar de cielos despejados, huevos fritos, con temperaturas que comienzan a bajar por el cantábrico, donde rolan los vientos a componente norte y donde a últimas horas pueden caer algunas gotas en el alto Ebro, norte de Castilla y León. Y siendo muy optimistas volverá a nevar en Burgos, cuatro copos 600 metros. En el estrecho que se agarren a las farolas porque soplará con ganas el levante, fuerza 7. Y la tramontana en Gerona.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo, Valmori me pregunta por el frio en Gea de Albarracín, Teruél, 13 grados de máxima y apenas 5 de mínima.

Temperaturas. Ha aparecido un pariente suyo Herrera de medio millón de años en Atapuerca, Burgos, 3 grados. Pero para tiempo bueno, bueno en Bonares, Huelva, 21 grados

La Firma.- “Fin de semana largo, comienzan las cenas de empresa y me han enviado un wasap los amigos de la Guardia Civil que recuerda “que lo que beben y beben y vuelven a beber son los peces. Para todos los demás son 6 puntos”. ¡ Ponga en su vida un taxi!.