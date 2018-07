Incomprensión con las armas en Estados Unidos

GAROÑA:

JOSE MIGUEL: puede que el cierre de garoña sea recomendable por disponer de instalaciones obsoletas; pero no es menos cierto que ha habido tiempo de sobra, más de 40 años, para planificar su sustitución por otra. Ahora dependeremos aún más de los precios que Francia nos imponga en la electricidad. Como siempre, hacemos las cosas tarde, mal o nunca.

MATANZA

JUAN CARLOS: NO conozco las leyes americanas, pero supongo que la ley que permite la tenencia de armas en tu domicilio será de cuando Estados Unidos era un Páramo, y los que fueron a conquistar esas tierras tenían que luchar con indios o con alimañas. Si Obama quiere cambiar las leyes sobre armas, lo va a tener muy difícil, por no decir imposible, tendrá que lidiar con la asociación del rifle y con los fabricantes de armas; los conservadores americanos son muy cortos de miras, creo haber escuchado o leído, que mueren 10 personas/día por arma de fuego.

Roberto: Suiza es un país con una tasa muy alta de armas por habitante. De las más altas del mundo. 400.000 rifles de asalto (armas militares) guardados en las casas, más 300.000 de los cumplieron con el servicio militar. Hasta 3 millones de armas, según algunos cálculos, para un país de 8 millones de habitantes. Suelo ir por trabajo a Suiza y me sorprende la cantidad de soldados, chavales de veintitantos años, que van por la calle con el fusil al hombro. Allí no pasan cosas como la de Newtown. Las armas las tienen. Pero tienen algo más que evita esas cosas ¿educación? ¿Cultura? ¿Menos problemas? No sé qué es, pero cuando en el tren de Zurich me cruzo con un tipo con un fusil no me da miedo.

OTRO: Dice Ignacio Camacho que nos gusta a los europeos meternos en las cosas de los americanos; ¿no se meten ellos en las nuestras? Es más, viven en nuestros países con sus colonias, más conocidas como bases militares.

AL HILO:

JUAN: Hace unas semanas un bomba de mortero se cargó una clase entera de una escuela en Damasco, creo, fue noticia en la mitad del telediario, 2 o 3 minutos, un día y ya está, la de la escuela de Connecticut ha sido portada de periódicos, primera noticia, informes, reportajes, considero que las dos noticias son exactamente igual de tristes y lamentables, un loco con un mortero o un loco con dos pistolas, que más da, ¿por qué esa diferencia de trato? lo dejo como una reflexión.

TRINIDAD: Acabo de oír a uno de sus colaboradores (no recuerdo quien) decir, que la asistencia psiquiátrica en España no está cubierta, que es como la de los dentistas. Eso no es cierto, la asistencia PSIQUIATRICA está totalmente cubierta por el Sistema Nacional de Salud, de hecho en todas las comunidades autónomas existen Centros de Salud Mental atendidos por psiquiatras. Lo que es más deficiente es la asistencia por PSICÓLOGOS, que no es lo mismo que psiquiatras.

SOBRE EL PSOE

MARTÍN: sólo una pregunta: la S de las siglas del PSOE ¿viene de socialista o de socio?

REFLEXIÓN CRÍTICA

Estoy decepcionado con lo que os oigo. No paráis de meteros con el PSOE, los catalanes, los vascos. Señores, llevamos un año con el PP y las cosas han ido a mucho peor. Pagamos más IVA, más IRPF, más medicamentos, ha tocado a los trabajadores, pensionistas, personas con dependencia ....... Por favor criticar a quien tenéis que criticar. Y no me digáis que las medidas se notarán en una mejoría en unos cuantos años. Necesito un empleo ahora, no en el 2025. Para entonces estaremos todos ya debajo de un puente viviendo.

CASO CONCRETO: CAJA BADAJOZ

Los empleados de Caja de Badajoz estamos asustados con la que se nos viene encima. Lo resumo: Caja de Badajoz, entidad rentable antes y ahora. La unen a la fuerza y a última hora a Caja Círculo de Burgos y C.A.I., formando el Grupo Banco Caja3. Tres políticos de Caja de Badajoz son nombrados consejeros de Caja3 con suculentos sueldos: 2 del PSOE (uno, médico, que cobra 150.000 euros) y 1 del P.P. Ahora sacan de no sé dónde que no somos rentables y quieren echarnos a la calle con indemnizaciones miserables a 692 trabajadores en principio para acabar en 1.200 ó 1.300 del total de 2.600 que somos ahora. Es una vergüenza.

MÁS TEMAS:

ÁNGEL: Mi apoyo a Gerard Depardier, contra los impuestos abusivos. Tú qué harías!!!!: TRABAJAR MUCHO GANAR 100 MILLONES Y QUE TE QUITEN 80 MILLONES. O TRABAJAR POCO GANAR 10 Y TE QUITEN 1.

PASIÓN DE CATALANES:

INMA: A mí lo que me parece realmente fuerte es que ahora, cuando Jordi Pujol se manifiesta independentista, salgan de repente todos los asuntos financieros turbios de él y su familia. Supongo que llevan décadas haciendo este tipo de prácticas. La pregunta es: ¿por qué no lo hemos sabido hasta ahora? ¿Quién y por qué lo ha estado ocultando? ¿Es lícito que nos informen de estas cosas simplemente cuando políticamente interesa sacar trapos sucios? Lo dejo para la reflexión de otros más listos porque a mí ya me reconcome bastante.

ENTREVISTA A Gaspar Llamazares

CARLOS: Dile a este "señor" que no sea tan cínico, ¿qué defiende la libertad y la democracia? y ¿por qué no condenan a cuba y su "democracia"?

