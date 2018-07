Ignacio González: 'La alcaldesa está pasando unos días complicados y es lógico que no tuviera información cuando firmó en el hospital de La Princesa'

Igancio González nos atiende en los micrófonos de Herrera en la Onda para hablarnos sobre los desahucios y la sanidad púlbica. El presidente explica que hace dos años hicieron una reforma en la ley de consumo para que el banco distinguiese entre una hipoteca con garantías reales y otra con garantía personal y de esta manera limitar la concesión de hipotecas. Ignacio González asegura que 'están de acuerdo con las fórmulas para que tengan un período mayor de pago'.

Por otra parte nos cuenta que 'estamos trabajando con organizaciones no gubernamentales para que aquellas viviendas que están en el patrimonio de viviendas de Madrid y están vacías se puedan poner a disposición de estas personas desahuciadas'. González dice estar de acuerdo con la modificación que se haga en la ley hipotecaria.

Respecto a la sanidad pública nos cuenta que 'no van a desmantelar el hospital de La Princesa'. Asegura que 'queremos reorganizar la sanidad e incluir especialidades para la atención de las personas mayores'. El presidente ve seguro y por buen camino el cambio que van a realizar.

En cuanto a su relación política con Ana Botella, alcaldesa de Madrid, explica que 'no tenemos ninguna discrepancia en el PP de Madrid'. En referencia a la firma de la alcaldesa en el hospital de La Princesa, el preidente de la comunidad asegura que 'la alcaldesa está viviendo unos días muy complicados con la tragedia del Madrid Arena y es lógico que no tenga toda la información de los cambios que vamos hacer, que seguramente los empleados del hospital le dieron mal'. Además no cree que 'la alcaldesa lo hiciese por meter el dedo en el ojo'

También se ha referido al suceso en el Madrid Arena y ha dejado claro que 'hay investigaciones y hay que llegar hasta el final para conocer responsabilidades'. Explica que 'no es razonable que se prohiban macroeventos siempre y cuando todos los lugares donde se celebran estén bien regulados y cumplan todas las normas'.

Por último, habla sobre su antecesora, Esperanza Aguirre y nos cuenta que 'no me ha dicho nada de que quiera ser alcaldelsa'. González explica que 'la bicefalia en el Partido Popular es muy antigua y no pasa nada porque Esperanza Aguirre sea la presidenta del PP de Madrid'. Concluye la entrevista matizando que no hay maltrato fiscal con Cataluña.