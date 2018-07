García-Margallo: ‘Si Grecia sale del euro, los mercados van a pensar que otros pueden salir’

La crisis de la deuda afecta a la UE y una de las soluciones que se vilumbra de cara al futuro es una arquitectura más sólida de la unión con una unión fiscal y bancaria. José Manuel García-Margallo cree que esta sería la solución deseable pero quizá no es posible por la resistencia de algunos países. "La unión monetaria y económica nació coja y han sido las divergencias que han existido siempre y que han creado tensiones entre países. Con la llegada de la crisis, todo saltó por los aires y las tres famosas advertencias de que no habría rescate, que no habría insolvencia y que no se podría salir del euro, todas han quebrado o están a punto de quebrar. Se necesita un diseño nuevo y debe hacerse en unas fases que se debe marcar con una unión fiscal, con el BCE garantizando liquidez para que compre deuda pública y que los intereses no alcancen estos niveles, con modificación de los los mecanismos de rescate y poniendo en marcha el banco europeo de inversiones.Y todo ello dice García Margallo "con un mensaje a los inversores acerca de que la unión de la UE es irreversible".

Una unión que puede quebrar tras las elecciones griegas de este fin de semana que preocupan al ministro ya que "si los mercados ven que un país puede salir del euro, van a dudar de otros que también quizá salen".

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación dice estar de acuerdo con las delcaraciones de Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, en las que afirma que a Europa le quedan tres meses de máximo para salvar al euro. Por este motivo, el ministro insiste en la necesidad de acometer cambios con urgencia porque ‘si el Titanic se hunde se llevará a todos, hasta los de primera clase’. García Margallo comenta que las cifras de la zona euro están más saneadas que las de EEUU o China pero los inversores dudan de la voluntad de estar juntos y por eso se marchan. “Todos debemos saber que si queremos estar en una unión europea y monetaria más sólida debemos ceder soberanía y eso no supone ningún drama".