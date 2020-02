Las tiendas de Madrid abrirán todos los días

Esta medida creará muchos más puestos de trabajo, especialmente en Madrid. En la capital, sus tiendas, incluso las grandes superficies, podrán abrir "todos los días".



El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar un proyecto de Ley que permitirá a todos los comercios de la región abrir "24 horas al día los 365 días del año".

Esta 'Dinamización del comercio', incluye la posibilidad de abrir un negocio después de presentar una declaración responsable y pagar las tasas

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, ha hablado en Herrera en la onda sobre este asunto "calculamos que con esta medida se van a generar más de 20.000 empleos. Además, de esta idea se van a beneficiar tanto los madrileños como los 10 millones de turistas que suelen venir a Madrid y cuyo principal propósito es el consumo. Con ello pretendemos ponernos a la altura de las grandes regiones del mundo como Nueva York o Tokio. Esta medida entraría en vigor el año que viene en el segundo trimestre aproximadamente"

Rafael trabaja en una panadería "la Ley me parece una barbaridad, yo trabajo de lunes a sábado y veo muy poco a mi familia. También me gustaría a mí que Hacienda abriera los domingos para no tener que perder sueño haciendo cola y poder ir ese día tranquilamente"



Roberto era camarero en Elche y después de las fiestas de agosto todos los bares cerraron menos el suyo. Su jefe le dejó en el comedor solo porque pensaban que no tendrían mucha clientela, pero al estar todos los demás comercios cerrados llenaron el bar "desde ese momento el Ayuntamiento animó al comercio a abrir. Yo veo bien que se tenga esa libertad"



Lola es ama de casa "hago mis compras como todo el mundo pero lo de que el comercio esté abierto más tiempo me parece absurdo porque hay que disfrutar de la familia, y el que no tenga nada que hacer los domingos que se vaya a pasear"