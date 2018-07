Roberto Manrique: ‘El arrepentimiento de Caride fue sincero’

Hace 25 años la banda terrorista ETA llevó a cabo el atentado en el centro comercial Hipercor, después de conocer el testimonio de Nuria Manzanares queremos conocer los vuestros. ¿Tendrías curiosidad por saber cómo era el asesino que cambió tu vida y qué se le pasaba por la cabeza en el momento de cometer el crimen? Cuéntanoslo en @herreraenlaonda o llamando al 91 426 25 99.

Mapi de las Heras es víctima del terrorismo ya que ETA mató a su marido, Fernando Múgica, cuenta que ha estado en los juicios de los terroristas que mataron a Fernando; ‘me sostenían la mirada’. Sobre el caso de Nuria Manzanares opina que le parece patética la situación y que se debería de ayudar a las víctimas, ‘no me quisiera poner en su piel’. Ella no se reuniría con los asesinos.

Agustina sufrió un atentado junto con su hermano en las cocheras de la estación de trenes de Chamartín, cuenta que ella no podría perdonar a los asesinos ni le gustaría verles ‘ellos no se arrepienten’.

José perdió a su hijo que era Guardia Civil, en una operación en el sur de Francia. Cuenta que ‘sólo quiero ver las caras de los asesinos el día del juicio, ya que son personas que no se arrepienten de nada’.

Nos llama Roberto Manrique, una de las víctimas del atentado de Hipercor de hace 25 años; se ha reunido con uno de los terroristas, Rafael Caride. Explica que antes de la entrevista ‘me envió cartas de arrepentimiento y cuando me entrevisté con él me repitió lo mismo; creo que su arrepentimiento fue sincero’. Esto no le ha supuesto una satisfacción personal, ‘ha servido para obtener información que otras víctimas necesitaban’.