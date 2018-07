Los Fósforos: ¿Qué quedó del Plan E en su pueblo?

El informe presentado por el Tribunal de Cuentas que revela que el Plan E no cumplió con sus principales objetivos, entre ellos crear empleo nos lleva a preguintarle a los Fósforos ¿qué obra se hizo en su pueblo con este plan y de qué sirvió?

El Tribunal de Cuentas presentó ayer un informe en el que se daba a conocer que muchos de los objetivos del Plan E no se cumplieron. Los oyentes nos cuentan lo que ocurrió en sus pueblos o municipios con respecto al Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo.

José Enrique nos quiere hablar de la corrupción que hubo en el plan E en algunos ayuntamientos. Trabajó en una obra que se la iba a subcontratar la empresa a la que se le adjudicó a dedo la obra. La obra tenía complicaciones de estructura y subía de precio un 25% más. La obra finalmente la hizo otra empresa subcontratada y 'la empresa que fue elegida a dedo le ganó lo que nadie sabe y, no hizo nada'.

Félix nos comenta el caso del ayuntamiento de Meco, en Madrid. Había una rotonda de hormigón y al ayuntamiento se le ocurrió quitarla y sustituirla por una rotonda más pequeña con césped artificial y el escudo de Meco que costó 78.000 euros, 'dinero que se podían haber ahorrado'.

María Teresa nos habla del caso de su pueblo Cazalegas, en Toledo. El ayuntamiento quería hacer un parque en un terreno privado. Hicieron todos los trámites, aun sabiendo que no era un terreno público. 'El tema era gastar el dinero antes de que se acabara el plazo'.

José vive en Los Belones un pueblo de no más de 1000 personas. No necesitan aparcamientos porque todos aparcan en la puerta, 'pues han hecho un aparcamiento de 30 plazas de minusválidos, cuando sólo hay un minusválido en todo el pueblo y no tiene coche'.

Rocío es de un pueblo del aljarafe. Nos comenta que quitaron los baldosines blancos y rojos de una rotonda , y 'a día de hoy la rotonda sigue en el mismo sitio, con las mismas dimensiones y cambiaron los baldosines por otros verdes y blancos'.