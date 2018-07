¡ Ahora sí!. Que ganas tenía de decirles lo del Dúo Dinámico El final del verano, llegó y tú partirás para Benahavis, Málaga, 28 grados. Mañana no, pero el sábado caerá la mundial…

Miren ustedes, aunque vean los cielos impolutos, azules como el mar y estemos hartos del calor, más de 30 grados a orillas del Cantábrico, al anticiclón le quedan las horas contadas. La borrasca sigue su avance imparable desde el atlántico.

Se afianzan las lluvias al sur de Galicia, se van a seguir mojando al oeste de Canarias sobre todo en La Gomera y La Palma. Los chubascos muestran sus credenciales en las costas de Huelva y Cádiz.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo. Daniel y sus compañeros de la 51 promoción de la Escuela de suboficiales San Fernando, Cádiz celebran mañana sus bodas de plata con desfile, jura de bandera y coctelito. ¡Firmes!, aunque llueva un poco, 25 grados.

Temperaturas. En Orejana,Segovia, ¡oiga!, 26 grados. Día internacional de la sordera. Pasarán de los treinta en Torredonjimeno, Jaén.

La Firma.-No hay peor sordo que el que no puede oír; ni peor ciego, que el que no quiere ver.¿ A que si, Muñiz?.