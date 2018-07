Fernando Giménez Barriocanal: ‘Hay un interés por atacar a la Iglesia’

Fernando Giménez Barriocanal, Vicesecretario General para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, afirma en Herrera en la onda sobre la propuesta socialista que exige a la Iglesia que pague el IBI que esta “tiene el mismo régimen fiscal que la mayoría de entidades no lucrativas del país” y añade que “la propuesta socialista no deja de ser un ataque a la institución que mayor labor de asistencia social hace”.

Fernando Giménez Barriocanal ha pasado por los micrófonos de Herrera en la onda para analizar la propuesta socialista que pide el pago del IBI a los edificios de la Iglesia que no estén dedicados al culto.Giménez Barriocanal apunta que la iglesia tiene el mismo régimen fiscal que la mayoría de entidades no lucrativas del país “como fundaciones, federaciones y demás y se extraña ante la posibilidad de que el PSOE quiera cobrar el IBI a los más de 2.000 centros para mitigar la pobreza en España. Insiste en que “la Iglesia paga el IBI en todos los edificios que no están exentos y que se desarrolla una explotación económica que no está prevista en la ley de mecenazgo como colegios o editoriales”.

El resto de confesiones religiosas que tienen suscritos convenios de colaboración con el Estado español que básicamente son los musulmanes, judíos e iglesias evangélicas que tienen el mismo régimen fiscal que la iglesia católica. Giménez Barriocanal dice no entender el ataque a la Iglesia “ya que en el caso de Madrid la exención del IBI, que son más de 100 millones de euros solo 5 suponen edificios de la Iglesia así que solo se habla de los privilegios de la Iglesia”.

Sobre su posible aplicación, Fernando Giménez Barriocanal afirma que los ayuntamientos no tienen competencia para exigir este pago ya que este régimen fiscal deriva de una ley de ámbito nacional y esta petición solo demuestra “un interés por atacar a la Iglesia que es la institución que largo tiene una mayor labor de asistencia social”.