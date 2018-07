Etxeberria: 'La obtención de ADN de los restos óseos será prácticamente imposible de obtener'

El informe que concluye que los restos óseos hallados en Las Quemadillas son humanos ha sido realizado por el antropólogo forense Francisco Etxeberria Gabilondo, subdirector del Instituto Vasco de Criminología. En Herrera en la onda comenta como se realizó el trabajo basado en analizar las muestras, "muy degradadas". Comenta que se cogieron los restos óseos y se hizo un estudio morfológico en el que se analizó la parte mineral del hueso que había quedado reducido en forma, en tamaño y en peso y fragmentado. “Se pudo distinguir la morfología de los restos óseos de un animal gracias al conocimiento de la anatomía humana y a través de la comparación. Las formas anatómicas son características de los humanos y aunque se puedan parecer en ciertos casos a un animal, siempre hay diferencias". Aunque se haya podido reconocer la morfología, la obtención de ADN según Etxeberria Gabilondo va a ser prácticamente imposible. “Será un reto casi imposible porque la parte orgánica está totalmente destruida ya que por encima de 300 grados es imposible obtener ADN aunque eso no significa que no se tenga que intentar”.

Ahora si, lo que no puede saber según el antropólogo forense con el estudio es conocer si el individuo ha muerto de manera violenta. “Establecer el diagnóstico médico de la muerte es imposible ya que la evidencia no te permite encontrar ningún estigma ni nada que sea analizable. No podemos conocer las causas en situaciones de incineración ya que en este caso es completa. Pero desde el punto de vista forense, estaría en condiciones de decir que no se trata de una muerte natural ya que las circunstancias de los restos y el resultado final indican que es una muerte violenta”.

Además, antropólogo forense Francisco Etxeberria Gabilondo sale en defensa de la perito que en su primera conclusión afirmó que no eran restos humanos. “La perito es una persona cualificada y trabajadora y siempre hablaré en favor de ella y de su equipo y la gente tiene que estar muy tranquila ya que la policía científica es un equipo muy cualificado”.