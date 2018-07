no te embarques

No es el mejor día para subirse a un barquito por el mediterraneo, alerta naranja por riesgos costeros desde Gerona a Almería. Preocupa sobre todos las lluvias y las rachas de viento en la Comunidad Valenciana y Murcia. Heladas en el centro peninsular y nieblas en la cordillera cantábrica. Resto despejado, huevos fritos.

Si al pequeño maléfico, que no soy yo, sino marte, le sumas el número de la muerte, el 13, te sale este día tan interesante como hoy, Martes 13.

Si se quieren Casar, ¿ustedes sabrán?. Pero no se Embarquen y menos por el Mediterráneo. Temporal de Mar. Viento del nordeste de fuerza 8, con rachas de más de 100 km por hora. Olas que pueden superar los 6 metros frente a las costas de Murcia y Alicante. Hasta 50 litros en 1 hora en Baleares, Ibiza. Alerta Naranja, por todo, en toda la Comunidad Valenciana.

El resto cielos despejados con sus nieblas de primeras horas y fresco, Lugo, Vitoria o Cuenca bajo cero, preparando las grandes heladas.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo.

Temperaturas. No olviden la bufanda en Castroserracín en Segovia, 6 bajo cero. Alcasser, Valencia, 18 grados no olvida a sus niñas, y no tiene ninguna culpa.

La Firma. Nunca creí señor Herrera que escucharía en mi vida decir “que lo Bancos paralizan los desahucios por motivos Humanitarios”.