¿Educación en castellano o en catalán?

AMNISTÍA Y DECLARACIONES DE LA RENTA

JAVIER: Es noticia la recaudación por la amnistia fiscal. Debería serlo también los numerosísimos retrasos que este año venimos sufriendo los contribuyentes por las devoluciones de las declaraciones de la renta. Ya no es una cuestión de si estamos un estado de bienestar o no, si no simplemente de que la Agencia Tributaria nos devuelva lo que ellos mismos consideran legitimamente de cada contribuyente. Y por favor que no nos manden el día 31 de Diciembre un recurso señalando una nadería para retrasar la devolucuón otros seis meses. ¿Quién necesita más el dinero, el Estado o el Contribuyente?

DÍAZ FERRÁN

JOSE MIGUEL: resulta curioso comprobar que todos estos empresarios de altos vuelos como Ferrán, acusados de llevarse el dinero a manos llenas, recurren a las tradiciones milenarias para guardar su dinero: los lingotes de oro; aunque el efectivo debajo de la losa también es práctica habitual. ¿Cuántos habrá en España como este? miedo da sólo pensarlo.

BENITO: El sinvergüenza de Díaz Ferrán, debería pedir disculpas en nombre de los miles de empresarios que nos levantamos a las 6, echamos 12 horas diarias, no sabemos lo que es un fin de semana y estamos hipotecando nuestro patrimonio para sacar nuestras empresas adelante. ¡QUE VERGÜENZA! La Patronal debería tomar acciones legales serias contra él.

José María: Este señor estuvo en el Consejo de Administración de Caja Madrid y luego Bankia, como consejero?? y se aprovechó de ello?? En estas manos y otras ha estado nuestros ahorros??

LUIS: Nadie se acuerda de las 4.000 personas que nos quedamos en la calle y que, a día de hoy, no hemos visto ni un € de los que nos debe este "señor". En su día, hubo un silencio mediático sobre este tema más que sospechoso. Hoy, sigue existiendo este silencio sobre la situación de los ex-trabajadores. Conozco casos de veradera tragedia, como quedarse ambos cónyuges en la calle. Muchos seguimos en paro, agotada ya la prestación por desempleo. Por favor ACUÉRDENSE DE NOSOTROS, LOS EX-TRABAJADORES DE VIAJES MARSANS. También somos acreedores.

EDUCACIÓN EN CASTELLANO

PEDRO: Por mucho que digan, yo que vivo en un pueblo de Girona, mi hijo tuve que cambiarlo a un colegio privado para asegurar que estudiase castellano, porque en el colegio público sólo hacían una hora de castellano a la semana.

XAVI: La enésima prueba de que Cataluña es España, es el poco interés que se da a la educación. Y es así desde hace décadas. De otro modo, -más allá del adoctrinamiento que el nacionalismo conlleva-, la sociedad catalana hubiese puesto mayor resistencia que la testimonial, a que los jóvenes adquieran un conocimiento del Español que, por decirlo de algún modo es, simplemente, “telecinqueño”, cuando no un ejercicio de intento de traducción literal del catalán que sí aprenden debidamente.

OTRO: Lo que pasa en Cataluña es que el Gobierno no cumple la legislación nacional, ni las sentencias de los tribunales...es así de fácil. Y encima no son Suiza, son la Comunidad más endeudada de todas. ¿Qué tiene que hacer el Estado?: muy sencillo, utilizar los mecanismos legales de que dispone y poner a los gobernantes catalanes (que para nada son el pueblo de Cataluña) en su sitio.

CRISTINA: Por no tomar en su tiempo medidas como la del Sr Wert, estamos con una España dividida. Hay que ser valientes como él que de esta manera sale en defensa de nuestra lengua española.

JAVIER: pero, yo me pregunto ¿No sería diferente la actitud de los nacionalismos hacia el resto de España, y también la recíproca, si en todo el territorio nacional se enseñaran todos los idiomas del estado en las escuelas? ¿Cuál creéis que sería el paisaje social en un par de generaciones, en ese caso?

JOSE: ¿Os parece normal que unos padres franceses para que su hijo estudie francés en Francia tenga que solicitarlo a las autoridades?

VALENCIA: SARA: ¿Garantizará el gobierno también la elección de lengua en la Comunidad Valenciana? Porque aquí pasa con el valenciano lo que decís que pasa con el castellano en Catalunya: que los padres no pueden elegir la lengua en que se educa a sus hijos, y que los universitarios que lo reclamamos somos unos radicales desoidos. Cooficial implica igualdad, no sumisión.

PAÍS VASCO: JESÚS: Indicarles, simplemente, que de los tres modelos posibles A, B y D que existen (como muy bien ha explicado Gurrutxaga), es casi imposible encontrar colegio público o concertado que ofrezca el modelo A (todo en castellano con asignatura de Euskera), con lo que las opciones reales con las que nos encontramos los padres son los modelos B y D (casi todo o todo en euskera). La elección de modelo es, por tanto, también una ficción.

NOMINA FUNCIONARIOS

Soy funcionario dependiente del Ministerio de Defensa. Como ya esperábamos (y teníamos más que asumido), la nómina relativa al mes de diciembre, viene sin la inclusión de la paga extra de navidad. La sorpresa la hemos recibido al ver que no sólo no viene incluida la paga extra, sino que los descuentos nos los aplican dobles tal como si dicha paga navideña hubiese sido cobrada, por lo que no solo no cobro más sino que además me vienen 155,23 euros menos que la nómina de noviembre. ¡¡¡¡ OLÉ !!!