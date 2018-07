Editorial de Herrera: ‘A ver si los políticos europeos en vez de hacer juegos florales toman decisiones en favor de la comunidad’

Carlos Herrera menciona a Juan Roig, presidente de Mercadona y Santiago Grisolía, presidente de la Fundación Jaime I insistieron en que hay que trabajar porque ha habido una especie de vagancia y gente que se ha puesto grandes sueldos y ha utilizado los bancos de mala manera. Herrera comenta que quizá tengan razón pero que también hay mucha gente que trabaja y que está deseando trabajar. “Además, los despilfarros ni vienen realizados por los de abajoasí que el reparto de culpas queda reducido”.

Y continua el líder diciendo que el lunes “no fue tan negro porque subió la bolsa casi tres puntos y se relajó la prima de riesgo hasta los 520 y eso debido al mensaje de Europa que tanto gusta a los inversores: se podría agilizar la utilización de todos los europeos en el rescate de la banca sin que lo tengan que pedir los estados. El primer paso para que economías como la española quede en vías de solución. El principal problema es el sistema bancario que puede costar muchos millones de euros en su recuperación. Cuando el Estado da dinero al banco no es que los tire sino es para sanearlo y que sea operativo e interesante para el mercado. La unión bancaria insiste Rajoy y otros países que permite dar dinero a los bancos a cambio de soberanía”. E insiste Herrera que “si te arreglan el problema, la soberanía no va a ser impedimento”.

Una unión bancaria, comenta Herrera valorada positivamente por Olhis Rehn en compañía con el ministro de economía francés y con Merkel que dice que a a medio plazo dijo que se podía discutir ese mecanismo de supervisión bancaria.

Y concluye Carlos Herrera con el nuevo presidente de RTVE, “una maniobra del Gobierno con la Secretaría de Estado de comunicación junto con la vicepresidenta d que han cosneguido que no se filtrara el nombre. Hombre técnico que se va a sentar en uno de los sillones de una empresa que hay que volver a adelgazar. No habrá apoyo de los socialistas que no ha hecho ningún nombramiento. En RTVE han bajado los sueldos ha muchísimos de los trabajadores. Hicieron un ERE, las producciones han disminuidos y aún hay que adelgazar más a ese monstruo”.