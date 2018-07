Editorial de Herrera: ‘El resultado electoral griego que favorece a la UE no ha dado tregua a la prima española’

Herrera arranca el editorial recordando las víctimas del Hipercor tras 25 años del atentado que acabó con la vida de 21 personas. El 19 de junio de 1987 la banda colocó un coche cargado de explosivos en el parking del centro comercial ubicado en la avenida Meridiana de Barcelona. Los autores del atentado, el exdirigente etarra Santiago Arróspide Sarasola, 'Santi Potros', como ideólogo, el jefe del comando Barcelona, Rafael Caride Simón, y los dos etarras Domingo Troitiño Arranz y Josefa Ernaga Esnoz, cumplen condena pero “aunque deberían estar toda la vida, algún día saldrán porque no debe haber venganza aunque yo pienso que sí”.

Tras el recuerdo, llega la subida de la prima de riesgo que volvió a marcar un nuevo récord situándose el tipo de interés por encima del 7% y el IBEX cayó casi un 3%. El resultado electoral griego que favorece a la UE no ha dado tregua a la prima española así que los motivos vienen, según los expertos matiza Herrera de “los 100.000 millones de euros que se le da a la banca que computa como deuda soberana y no financiera. Así, cuando se tenga que devolver el dinero la UE tendrá el privilegio de ser el primero que cobra. Se está vendiendo pero no comprando y aquellos que compran exigen más reformas como subida del IVA, retirada de la deducción por vivienda y otras reformas que deberá hacer el Gobienro para relajar las tensiones. Con todo ello, las cifras españolas no son extraordinarias con un 25% de paro y un déficit que con todas las medidas y recortes, si el déficit baja del 8% me doy con un canto en los dientes. Y si a todo ello el BCE no saca la manguera y no compra deuda soberana, el panorama se complica aún más”.